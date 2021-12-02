全球私募投資機構KKR，旗下管理資產近4300億美元，最新宣布，前淡馬錫總經理Mukul Chawla將於12月9日上任，擔任KKR亞太地區增長股票部門負責人。KKR業務擴及企業併購、不動產、能源、基礎建設等大領域投資，挖角Mukul Chawla是因為要全新設立一項業務：成長型新創事業。

KKR表示，Mukul將領導團隊、加速KKR在亞太區的投資戰略，投資標的包括技術、醫療保健、金融科技、消費者等跨行業的新興、高增長企業。KKR過往完全著重於企業併購，包括在台灣重整李長榮化工，公司方表示，考慮到亞洲的創新格局以及支持高增長企業取得成功的機會，因此全新設立部門及主管。

KKR 亞洲區合夥人兼負責人陸銘表示，亞洲創新創業公司如雨後春筍出現，現在比以往任何時候都增加更多，這些新創公司和企業家帶來的創新點子，可能改變我們的日常生活和整個行業，因此KKR要新設亞洲成長型股票部門，為亞洲地區更廣泛的投資佈局，作好投資組合的配置，更需要一位經驗豐富的全球成長型股權投資者加入KKR團隊。

陸銘指出，Chawla從淡馬錫加入KKR，在淡馬錫擔任董事總經理、全球電信、媒體和技術聯席主管、北美聯席主管，以及他們的投資和管理委員會成員，KKR希望把握他的領導經驗、良好的業績記錄，以及亞洲區和全球範圍內的深厚關係，為新興亞洲企業提供真正差異化的方法。

Mukul Chawla 2010 年加入淡馬錫後，曾建立位於紐約和舊金山的電信、媒體和技術以及北美特許經營權，參與Airbnb、小米、Doordash、Roblox、Virtu Financial、Dell Technologies、Ancestry和Waymo等 39項技術收購和增長投資。在他職業生涯的早期，曾在紐約的 Warburg Pincus、矽谷的Cisco Systems和華盛頓特區的美國聯邦通信委員會工作。