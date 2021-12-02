香港女星袁詠儀過去曾獲香港小姐冠軍，當年還被選為「最上鏡小姐」，之後便開啟演員生涯，在影視方面都繳出好成績，其中更是首位連續兩年獲得金像獎影后的女星；袁詠儀和同樣是明星的先生張智霖結婚20年，育有一個15歲兒子「魔童」，以往都很保護他不讓他露出正臉，近日帥兒罕見主動曬照，網發現居然撞臉南韓天團BTS成員V，帥氣程度更不輸男神爸。

今年7月袁詠儀才分享和先生張智霖、兒子魔童出遊合照，從背影就發現今年15歲的魔童身高居然超過180公分的爸爸，暴風成長速度驚人；而袁詠儀和張智霖一直以來都很保護兒子，曬出全家合照都會把他的臉巧妙遮住，因此粉絲對港姐和男神生下的小孩到底多帥十分好奇。

今年7月袁詠儀一家出遊，魔童身高就已超過180公分，相當驚人。(圖/ 摘自袁詠儀微博)

而15歲的魔童日前在創辦5年以來從未發文的微博，罕見上傳一張抱著貓咪且沒有戴口罩的近照，大方露出清晰正面；畫面中魔童一頭隨性捲髮，睫毛濃密又長，鼻樑高挺，下顎線條明顯，完全承襲爸媽的優良基因，帥氣模樣不輸男神爸。

魔童日前曬出清晰正面照，網友一看發現居然撞臉BTS成員V。(圖/ 摘自cheung_morton微博)

一些眼尖網友注意到，魔童正面不僅和男神爸一樣帥氣，還撞臉南韓天團BTS的成員V（金泰亨），V更曾獲得百大最帥臉孔第一名，讓人對15歲就有高顏值的魔童更期待，紛紛驚呼「第一眼還以為是防彈少年團的V」、「來看看我未來老公」、「哇跟爸爸一樣帥欸」、「小時候可愛，長大帥氣」。