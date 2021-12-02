日本前首相安倍晉三近日在參加台灣智庫活動時表示，「台灣有事即日本有事」，等同於「日美同盟有事」，並就釣魚台問題發言。大陸國台辦發言人馬曉光今天（2日）發布「答記者問」稱，民進黨當局對安倍涉釣魚台錯誤言論一聲不吭，反而感謝安倍，日本應停止向「台獨」勢力發出錯誤信號；民進黨當局企圖靠外部勢力分裂國家的挑釁必遭挫敗。

馬曉光表示，安倍晉三罔顧事實、顛倒黑白，妄圖挑戰世界反法西斯戰爭的結果，妄圖挑戰二戰以後確立的國際秩序，令人震驚。他在台灣問題上鼓吹遏華、慫恿「台獨」的論調反映出他在歷史問題、涉合問題上固守錯誤立場、不思悔改、不斷滑向危險方向，國際社會必須高度警惕。

馬曉光重申，台灣是中國的一部分。一個中國原則、中日四個政治文件精神以及日本政府在台灣問題上對中方作出的嚴肅承諾是必須遵守的原則。中方敦促日方一些人深刻反省歷史，立即糾正錯誤，停止在台灣問題上進一步採取錯誤行動，停止向「台獨」勢力發出錯誤信號。

馬曉光警告，民進黨當局和「台獨」勢力違逆中華民族利益和台灣民眾福祉，勾連外部勢力謀「獨」，是十分危險的。大陸正告民進黨當局，不要誤判形勢，企圖靠外部勢力分裂國家和謀取政治私利的挑釁必遭挫敗。