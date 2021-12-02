台中市蘇姓婦人的2歲女兒坐在屋內，不慎大門關起被反鎖，蘇姓婦人跟嬰兒推車在門外，著急地快哭，但因門鎖的軸承故障，導致蘇婦無法以鑰匙開門，女童見母親被關在門外，嚎啕大哭，蘇婦請警、消到場，經同意破門後，消防員利用軍刀鋸開門，讓女童順利脫困。

台中市政府警察局第五分局水湳派出所巡佐張裕隆、警員施志賢於110年11月30日8至10時執行巡邏勤務時，於8時30分獲報小孩受困屋內案件，立馬趕到現場，警方到達現場時，門內小娃嚎啕大哭，女童因不會開門，蘇婦心急如焚拍打著鐵門。

女童母親47歲蘇姓婦人說，她欲將推車暫放於屋外時，不慎造成大門反鎖，因該大門之承軸日前即偶有故障，今天無法用鑰匙正常開啟。蘇婦向警方表示同意破壞鐵門，希望能儘快將屋內幼童救出。

警方在取得屋主同意後，會同119消防人員使用軍刀鋸破壞大門上鐵窗，最後成功破壞鐵窗，順利開啟大門進入，進入屋內後，除了儘快協助妥適照顧幼兒，讓幼兒能平安順利脫困，並且積極安撫蘇婦情緒，讓蘇婦感受到警察及消防人員的溫暖。

警方呼籲，家長平時一定要多加小心，不慎將孩童反鎖屋內的案例時有所聞，因此呼籲民眾要外出時，一定要多加留意年幼孩童，切勿將其獨自留在屋內，以免發生危險，幸好此次很快就將大門打開，解除危機。