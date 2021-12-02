購屋需求因人而異，台北市各區也皆有優劣，一名網友上網發問，指自己親戚退休後打算從日本移民回台灣，因為自己不是台北人，對台北不算熟悉，好奇台北市最適合退休的移居環境是何處？

原PO在PTT發文請益，表示長年居住在日本的親戚，打算移民回台灣過退休生活，因此請教住台北的網友們，在沒有預算上限的情況之下，台北市何處會是最適合退休的移居環境，「簡單說就是台北哪個區域對於老年人是相對友善的？」

部分網友看到買家是日本歸國，直覺建議選擇天母，「天母啊」、「天母不錯，陽明山山腳下又有榮總」、「天母，還可以沒事進場看個棒球，舒服」、「無預算當然天母別墅」、「天母或大直」。

另一派網友則認為天母交通不便，「絕對是大安區啦，天母光是沒捷運就掰了，而且三間榮總也比不上一間台大醫院」、「中正大安，機能好又有台大醫院」、「我首選是中正大安，台大校園跟台大醫院之間，校園超舒服、醫院看病方便」。

有網友也透露自身觀察，可以選鄰近天母的石牌，「從日本回來噢！就石牌啊！不用考慮，有捷運有醫院，有散步的地方，怎麼會推大安森林公園？外國人看了都一頭霧水，現在日本人慢慢都從天母搬到石牌了，建議長輩可以住有日本人的大樓」。

也有人以日本文化來推薦，「本夠厚想時不時戰酒店吃日式料理方便的話，首選當然中山區五木一帶」、「條通啊，日式酒店多」。