針對媒體報導指稱，經濟部「坦承」中油第三天然氣接收站工程傷到藻礁，行政院長蘇貞昌今受訪強調，「這是假訊息」，三接沒有蓋在藻礁上，政府一定會保護藻礁，同時也要維護電力的穩定供應，呼籲國人不要受假訊息影響。

立法院社福衛環委員會昨日考察觀塘工業區開發及第三天然氣接收站，媒體報導，經濟部次長曾文生在簡報時表示，不否認棧橋橋墩的興建過程確實影響到藻礁，受損的藻礁僅有0.4公頃。

對此，蘇貞昌今強調，為了保護藻礁，原本馬政府核定的232公頃，縮小為剩23公頃，而且沒有蓋在藻礁上，政府一定保護藻礁，同時也要維護電力的穩定供應，希望國人同胞不要受假訊息的影響。

同時，我們也看到總統親赴現場，看到藻礁都保護好，政府還會有基金來照顧、保護藻礁，希望國人一起來對這個假訊息，同時對這個所謂還要去遷移，使得供電受到影響的這個公投案，投下不同意票。

國民黨立委葉毓蘭昨在立法院內政委員會質詢時，稱蘭嶼民眾寧願要核廢料領補助。蘇貞昌反駁，這是很錯誤的講法，我們都知道核廢料無處去，沒有一個縣市願意接受核廢料，連國民黨籍縣市長也都堅決明白地表示反對，當年國民黨矇騙蘭嶼民眾，把核廢料塞在那裡，到現在還沒有辦法處裡，大家都要安全，不是要錢，希望不要歧視蘭嶼的居民