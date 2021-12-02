電動車大廠特斯拉穩坐全球龍頭，除了各項性能優秀外，其安全性也是有目共睹，各項撞擊測試皆有良好的評分，過往曾發生一些特斯拉嚴重意外，車內人員都僅些微損傷，近期又一起新嚴重事故，整台特斯拉摔成廢鐵，但駕駛竟幾近沒事，僅些微輕傷，連馬斯克（Elon Musk）在推特看到也相當驚訝，忍不住點讚。

最近社群平台推特（Twitter）一則貼文瘋傳，一台特斯拉電動車「Model S P90D」自懸崖墜落，車體嚴重損壞，車頂完全掀開，前座已經摔得面目全非，車頭也撞爛，可見其嚴重程度，但令人驚訝的是，駕駛竟站在一旁幾乎沒事。

Model S P90D accident in Puerto Rico. Car fell through a cliff. Driver walked out alive with only an arm scratch. Happened yesterday. Thanks @elonmusk for your innovative safety features! pic.twitter.com/J9otsbWNI0 — Elias Sobrino Najul (@eliassob) November 25, 2021

綜合外媒報導，這起嚴重車禍發生於波多黎各，1名男駕駛11月25日行駛Model S P90D意外掉落約100英尺的懸崖，不可思議的是，駕駛僅手臂輕微劃傷，且能夠安然走出車外，而分享此則推文的用戶納朱爾（Elias Sobrino Najul）也讚嘆特斯拉的安全性能。

納朱爾判斷，照片中駕駛走出車外，應該是救援人員將車輛拆解後所拍下的，整起事故十分的嚴重，若是安全性能不及特斯拉的車款，這起意外可能不僅是手臂些許劃傷這麼簡單。

值得一提的是，有網友在該篇貼文TAG馬斯克，竟引出馬斯克為推文按讚，本人也親自回應，得意的表示，「抱歉讓你們久等了」。

特斯拉電動車一向以安全性著稱，實際上，早於今年6月就有model 3跌落山谷的案例，車頭由上往下撞擊地面，車體呈頭下尾上，然而如此嚴重的撞擊，車上4人僅受到輕傷，且早於救援人員到場前，就已自行脫困，可見特斯拉電動車安全性。