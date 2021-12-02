緬甸華僑李國輝4年前在新北市分租公寓潑汽油縱火，造成9人慘死。一審至台灣高等法院更二審都將李男判死，最高法院2日生死辯，檢方代死者家屬陳述，指李男屢次放火，且犯後從來沒有說過一次道歉，希望法官駁回上訴，判死定讞。

死者家屬劉姓男子寫信給檢察官指出，李國輝因細故就放火造成重大死傷，符合兩公約最嚴重的犯罪，應判處死刑，才能符合國民情感，讓公平正義可以伸張，還給死者一個公道。

李的律師主張，李有精神問題，依照兩公約規定不應對精障者判處死刑；庭末，審判長諭知，全案辯結，本月23日宣判。

53歲李男來台逾20年並取得國籍，2016年他曾縱火遭判刑，沒想到他不知悔改，2017年11月，他因自認屢遭蘇姓男子等人在臉書嘲諷挑 釁，且不滿室友陳姓同鄉等人，經常故意發出噪音騷擾，為求報復，竟購買汽油在租屋處縱火，造成9人葬身火窟，另有5人被燒傷。