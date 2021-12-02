今年屏東潮州與內埔年街雖都因疫情停辦，但攤商仍看好商機，內埔鄉公所搶先2日舉行「2022過年來內埔尞」特區競標，9個特區總標價達81萬6668元，特1區更以14萬5000元高價標出，而潮州鎮公所預計明年初開標，勢必再掀高潮。

內埔年街雖不像潮州年街歷史悠久，2019年才開始籌辦，但一推出也是造成地方熱議、人潮湧進，今年因受疫情影響停辦時，不少民眾大呼可惜，所幸目前台灣疫情趨緩，內埔鄉公所宣布「2022過年來內埔尞」將於明年1月31日強勢回歸，一連5天陪大家過新春。

內埔鄉公所指出，「2022過年來內埔尞」年街市集的地點，是選在環繞六堆300紀念公園周邊的中興路、埔興路及文山路上，並特別於市集周邊十字路口轉角處、也就是人潮聚集精華區規畫9個特區，採競價標租，而2日競標時不僅以總標價81萬6668元分由5位不同商家標得，蛋黃區中的蛋黃區「特1區」更以最高價14萬5000元標出。

公所說，特區的熱烈競標，顯示內埔年街的商機無限，也產生了磁吸效應，眾多攤商都對內埔年街的商機充滿期待，招商登記更爆登記潮，截至目前為止招商登記共1126攤格，將於7日上午在內埔鄉立中正圖書館進行抽籤。

內埔鄉長鍾慶鎮指出，隨著疫情趨緩，鄉親與攤商們都對年街市集充滿期待，明年年街市集可說是商機無限，勢必能再次引爆人潮、洶湧錢潮，歡迎大家明年新春期間攜家帶眷來逛內埔年街，感受年節氛圍。

相較之下，擁有逾30年歷史、去年以25萬創下特區標價新高的潮州年街則遲遲未聞「招商訊息」，對此，潮州鎮公所指出，預計明年初舉行開標，屆時與年節時間接近，不僅氛圍更濃厚也比較應景。