日前逝世的Louis Vuitton男裝設計師Virgil Abloh原訂於11月30日於邁阿密舉辦的全球第二間男裝直營店開幕與Spin-Off大秀，而在發表前一日他的離世讓人措手不及，LV官方以非常低調的方式發表了這場大秀，原先為秀量身打造的巨型Virgil Abloh雕像與紅氣球則成為無數時尚粉絲迷們心中最後的美好形象。LV官方以「Virgil Was Here」為主題，好好的陪著Virgil Abloh走完最後一哩路。

而Virgil Abloh於2020年七月於芝加哥發表的演說則提到了他近幾年致力發表的男裝方向（綜然他當時已然得知罹癌事實），細微差別(Nuance)與面對LGBTQ+和BIPOC的友善，他致力於在高端奢華精品當中參雜一絲街頭反差，如同在全白人環境的時尚產業中，他的膚色和設計風格帶來了這種「細微差別」，對立性的幽默反差，就是他生前希望能為時尚界帶來的優良立意，透過微小的改變，為整個時尚界帶來更友善的未來。這段中心思想引領Virgil Abloh發表了他生前最後一季作品－2022春夏男裝Spin-Off，以充滿強烈色彩、幽默、象徵中性風格的色彩與剪裁，昭告世界他的時尚未盡之夢仍未結束，只待如何影響後世。

Virgil Abloh生前最後一作 LV Spin-Off 2022春夏男裝秀。（Louis Vuitton提供）

Virgil Abloh生前最後一作 LV Spin-Off 2022春夏男裝秀。（Louis Vuitton提供）

Virgil Abloh生前最後一作 LV Spin-Off 2022春夏男裝秀。（Louis Vuitton提供）

Virgil Abloh生前最後一作 LV Spin-Off 2022春夏男裝秀。（Louis Vuitton提供）

Virgil Abloh生前最後一作 LV Spin-Off 2022春夏男裝秀。（Louis Vuitton提供）