味全龍球星與永靖國中棒球隊合照。（味全龍提供）

10幾年前味全龍將林光宏的協助與牽線，牽起頂新和德文教基金會捐助彰化永靖國中和棒球隊的公益活動，2日味全龍隊在頂新和德文教基金會邀請下走入永靖國中，球員廖文揚、曾陶鎔、吳東融一起和永靖國中棒球隊小將們切磋球技，傳承運動精神。

2日前進校園的活動中，廖文揚、曾陶鎔、吳東融在球技訓練現場和小將們分享球技、觀念，難得有職棒級的教練群貼身指導，小球員們比平常更認真練球，球員們也不藏私傳承經驗；吳東融表示，這些小球員有很棒的練球環境，練習中進步也非常快，也勉勵孩子不管投打守都要持續不斷練習才能夠克服自己的問題，除了球技成長之外，更重要的是人品養成與課業照顧，未來才能夠找到屬於自己的位置與舞台。

永靖國中校長劉仁傑表示，非常感謝基金會長期的捐贈支持與牽線，讓孩子有機會能近距離跟職棒球員學習，是相當難得的機會。

多年來頂新和德文教基金會捐助永靖國中球隊經費、交通車、比賽經費、訓練器材、課輔費用、選手營養照顧…等，捐助經費近千萬元，和彰化縣政府一起扶植永靖國中棒球，基金會創辦人魏應充要求基金會透過「接棒未來」公益計畫持續關心永靖國中棒球隊，未來基金會將和龍隊、彰化縣永靖鄉共好協會串聯，要讓永靖國中棒球隊戰績能夠越來越好，並努力推動永靖鄉社區棒球發展，希望此舉能拋磚引玉，與其他運動團體一同來為台灣的體育出力。

味全龍球星近距離指導永靖棒球隊小球員。（味全龍提供）