美國空軍將會在12月初收到第3代「膀胱減壓裝置」，也就是飛行員的集尿設備，空軍希望新的設備可以解決飛行員避免內急而不願出勤前喝水的問題。如果長期不喝水，飛行員的耐力和抗G力都會下降，也會有其他負面健康問題。

美國空軍報導，這型集尿裝置稱為Omni Gen. 3 Skydrate，穿在飛行員的襠部，穿妥之後，就不需要飛行員多餘操作，感覺出現以後，只需按一個鈕就能排水。

這套裝配分成男用型與女用型，其中女用型的開發，特別找了30位女性機組人員在進行了數小時的磨損測試；也有9名現役女飛行員參與飛行測試。

第3代飛行員膀胱減壓裝置，男性版。(圖/omni-defense)

美軍第3代飛行員膀胱減壓裝置，女性版。(圖/omni-defense)

參與過備測試的F-35A戰機飛行員妮奇‧尤基( Nikki Yogi)少校，是測試人員中最資深的女飛官，她表示：「這很重要，飛行員應該專注於與敵人戰鬥，而不是他們的膀胱減壓裝置是否會起作用，或是是否舒適。」

尤基先前曾是A-10C霹靂2式(Thunderbolt II)攻擊機的飛行員，當時飛行衣的集尿器並不完善，體驗很差。但是當時尤基還是新手飛行員，也只能忍耐了。因此得知新設備的研發計畫後，她自願參加測試工作。