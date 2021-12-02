一年一度的「曼迪耶誕動漫祭」再次登陸台中！本次由超人氣小學生《名偵探柯南》領軍，集結《犬夜叉》、《庫洛魔法使》、《火影忍者》、《新網球王子》等經典作品，更涵蓋《戀與製作人》、《歌之王子殿下》、《IDOLiSH7-偶像星願》等偶像遊戲動畫，自12/3起至明年1/3在新光三越10樓天空劇場展出！

新光三越台中店表示，「曼迪耶誕動漫祭」現場超過千種台、日版周邊限量商品，現場消費滿額有機會獲得筆記本、毛毯等精選好禮，還有粉絲最愛的拍照主題牆，假日更加碼人偶見面會！

「曼迪耶誕動漫祭」自12/3起歡樂登場，包括《名偵探柯南》、《庫洛魔法使》、《火影忍者》、《戀與製作人》、《犬夜叉》等上千種周邊商品一次到貨，有名偵探柯南BP Q posket公仔、日本最流行的透明撲克牌、耶誕風燙金馬克杯、實用度極高犬夜叉皮質證件套及Sirotan托特包，搶攻耶誕送禮商機！

新光三越台中店表示，《戀與製作人》全系列周邊商品完整到貨，本次推出製作人們最期待的珍藏周邊，如典藏明信片書、角色３入海報組、複製簽名收藏卡等，現場特別規劃角色收集章，集滿五款印章購買任一款《戀與製作人》商品，還可獲得限量耶誕卡！

「曼迪耶誕動漫祭」除了主題情境牆讓粉絲拍得過癮、限量精品讓人買到瘋狂，周周還有假日限定活動、獨家限量贈品，以及皮卡丘、柯南、Sirotan人偶輪番上場與粉絲相見歡！