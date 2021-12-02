周蕙近來推出東方風單曲〈釀月光〉獲好評，目前在大陸忙宣傳、演出活動，日前趁空檔造訪北京故宮，更用心打扮全套的清宮娘娘裝，架勢十足。她首次穿上清朝服飾，看到自己的打扮如此到位，十分驚訝，還配上完成的妝容及梳髮，讓同行的工作人員幽默說：「向蕙娘娘請安」。

周蕙私下熱愛看劇，最喜歡《甄環傳》，在現場一穿上整套清朝裝，開心享受地遊走在宮廷裡，事實上看似氣場強大的周蕙，無奈說「有苦難言」，因為當天北京氣溫僅零下1度，她把羽絨長背心穿在長袍裡維持保暖，加上成套的娘娘打扮是不便如廁，讓周蕙在進宮後，不管走得疲累、口渴都不敢喝水。

周蕙個性樂觀、大剌剌，看到自己化身成娘娘，笑虧感覺是自帶喜感、很「歪腰」的無厘頭娘娘，更坦言如果在宮內上演勾心鬥角，她的傻大姊個性的應該鬥不過別人，「想裝得楚楚可憐又演不來，但我相信我有一種天然糊里糊塗的勁，不用攪和後宮的是非就安然度過一生。」

周蕙日前與同門的飛兒樂團（F.I.R.）共同直播，別出心裁地互相唱了對方熱門歌曲，他們難得同框，互動逗趣，陳建寧笑稱周蕙加入F.I.R.，「今天我們又多了一位成員，現在是『蕙飛樂團』。」周蕙今年4月飛往上海開工，預計明年初返回台北，屆時隔離結束，她將陪伴母親、家人等歡度農曆年節。

周蕙用心打扮全套清宮娘娘裝。（華研國際提供）