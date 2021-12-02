朱學恆在網路爆料李柏璋是台南市議員助理，陳怡珍坦承李曾是助理但已離職。（擷自朱學恆臉書／程炳璋台南傳真）

民進黨立委高家瑜受暴事件意外曝光護航林男的網軍，直指PTT發文護航帳號就是「CrazyWinnie沒品維尼」李柏璋，名嘴朱學恆爆出李是台南市議員助理，專在網路上攻擊黃偉哲，台南市議員陳怡珍坦承李曾是助理，強調已離職。黃偉哲以「對惡意攻擊不予置評」回應。

朱學恆2日在臉書爆料，民進黨連一個親密暴力也要出動網軍，連派系也介入。他寫道「李柏璋現在是台南議員助理啦。他出來道歉不是因為什麼被騙了，而是這樣事情鬧大了，一路追上去溯源，會打翻他老闆派系整盤棋啦」

台南市議員陳怡珍。（資料照片）

朱學恆進一步指出，PTT整理出來，整個台南所有綠營民代李柏璋和他的網軍都罵都打，黃偉哲還是主要目標，但唯一只捧陳亭妃。「正國會台南陳亭妃跟少主林佳龍在這裡面到底有什麼利益要不要出來說一下啊？」

最後朱學恆以「派系網軍用到這種程度，連自己同黨立委親密暴力事件也要趁機發揮，除了噁心之外不知道要說什麼」做結語。

朱學恆的爆料在台南市政壇引震撼，與陳亭妃政界關係友好的台南市議長郭信良跳出來闢謠，他稱清查過台南市議會助理名單，根本沒有李柏璋這人，直呼「根本烏龍」。

身為陳亭妃胞妹的台南市議員陳怡珍卻坦承，李柏璋曾經協助處理臉書工作，隨即強調他因表現不好已離職，但對他在職多久，何時離職不願明說，聲稱已忘記。

正準備明年爭取連任台南市長的黃偉哲不願正面回擊網軍，他低調回應，推動市政以來，市民各方意見都有，若是善意建議會虛心接受，但對很多無限上綱的惡意的攻擊，不予置評。

對朱學恆的爆料發文，被指曾遭李柏璋攻擊的台南市中央民代也不願公開發言，私下表示「你不知道這群網軍多恐怖…」。