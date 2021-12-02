2021「台灣醫療科技展」於12月2日南港展覽館登場，國內外超過650家醫療機構、科技及生技大廠跨界合作，共同打造大健康產業佈局。台塑企業已連續第五年參展，今年將首次發表「智慧精準預防醫學」，攜手長庚醫院、長庚大學、明志科大，整合生理檢測、醫師診察、智慧問卷與AI演算，共同發展出四位一體的綜合輔助診斷系統。目前已初步應用於「眼底AI推論生理指標」、「X光推論骨質疏鬆」與「健檢資料預測疾病風險」三項主題上，未來將持續利用個人檢查的各項數據，藉由此套系統來預測各種疾病的發生風險，讓民眾能提早進行健康管理並接受治療。

台塑布局AI及健康大數據多年，與長庚醫院人工智能核心實驗室、長庚大學、明志科大及相關業者共同合作簽訂多項研發協議。以個人健康數據為基礎，結合多項生理指標及醫療診察資訊，運用AI深度學習演算，進一步找出疾病發生的關聯性。透過數據整合串聯，建構複合型疾病風險運算之「智慧精準預防醫學系統」，可視為一個平台，提供團隊可透過持續的研究及驗證，擴大篩檢項目。林口長庚復健科何長軒醫師表示一份健康檢查報告僅能透過既有量測資料評估潛在發生疾病，實際上並不全面。多數疾病並無法透過平面化的健康檢查資料預見徵兆，若能透過AI演算掌握跨系統性的評估資訊，才能完成評估全人健康的最後一片拼圖。

目前台塑已將此套「智慧精準預防醫學系統」應用於「人工智慧篩檢X光影像之骨質疏鬆風險」、「個人疾病風險預測」與「眼底AI推論疾病風險」三項主題發展上。未來這些技術都具有擴大產業應用的潛力，將顛覆傳統醫療模式，但台塑的眼光並不單純聚焦於商機，更期望能藉由這些技術的發展兼顧公益性質，幫助國內民眾維持健康、遠離疾病。台塑企業管理中心王瑞瑜常委親自規劃未來的發展方向，將預防醫學結合精準醫療，成為「精準健康」，進而提升民眾對於疾病預防的正確認知。

除已結合長庚大學與明志科大所發表的「眼底AI推論疾病風險提供對應建議」項目外，今年在系統架構上更新增「人工智慧篩檢X光影像之骨質疏鬆風險」及「個人疾病風險預測」兩項技術。以「人工智慧篩檢X光影像之骨質疏鬆風險」為例，民眾量測骨質密度標準做法必須前往醫療院所利用雙能量X光吸收儀(DXA)進行檢測，安排檢查時間往往要等一兩個月且費用昂貴，做一次大概就要在一、兩千元上下，更別說是要定期追蹤骨質狀況。而台塑透過此計畫，將AI技術應用於胸部X光照影進行深度學習，即可直接透過一般胸部X光片，擷取骨質密度變化特徵，立即推論出個人骨質疏鬆風險。如此不僅減少輻射風險，檢查費用也只要原本的三分之一到六分之一。

「個人疾病風險預測」則是利用衛生福利部國民健康署慢性疾病風險評估平台的相關資料，應用人工智慧運算疾病趨勢，並針對個人近一次檢查數據預測1年內發生糖尿病、冠心病、高血壓及腦中風等四項疾病風險，除能提升個人健康意識外，亦可更加精確掌握相關病程變化。台塑開發團隊期望能以個人原有健康檢查為基礎導入人工智慧，進而提高全人體健康狀況的判讀能力，讓民眾不需額外再花費用就可兼顧整體健康。這對守護國人健康來說不啻是一大福音，更可彌平國內醫療資源的城鄉差距。

未來台塑將規畫導入此套「智慧精準預防醫學系統」用來照顧「雲嘉偏鄉居民」、「台塑長庚企業員工」及「i醫健康管理中心會員」，而中、長期則透過合作模式來擴大應用場域，目標要將AI走入民眾生活，讓健康管理及健康促進可以普及化、價格親民化，真正落實預防醫學「健康、美麗、抗老化」的終極目標。