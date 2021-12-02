受到產業長短料波及，還有大陸中小型客戶年底調整庫存等影響，砷化鎵晶圓代工廠宏捷科（8086）11月營收月減5.67％、降至4.25億元，但維持年成長、幅度24.85％，2021年來累積營收突破40億元大關、達43.72億元。

法人預估，宏捷科第四季營收將持平第三季表現，或有機會微幅季增。如以持平第三季的營收推估，12月營收在4.06億元以上即可達標。

宏捷科WiFi大客戶自第三季起出現主晶片缺料，法人指出，目前該客戶仍受到主晶片缺貨與庫存調整等影響，也波及宏捷科11月營收成長動能。在手機方面，大陸手機雜音以5G手機為主，4G原並不受影響，但由於中小型客戶先前拉高庫存，年底將屆而面臨庫存調整，現階段出貨以先前預定的訂單量為主。

市場傳出，手機晶片龍頭高通（Qualcomm）將全力衝刺、自行研發設計功率放大器（PA）業務，原料供應部分捨棄英國磊晶龍頭廠IQE，磊晶廠全新有望成為獨家供應商，而代工部分則有機會由宏捷科勝出。此外，Skyworks於2021年第三季重新躍居宏捷科最大客戶，上半年投片以4G為主，下半年已有超過40％是5G，預期2022年第一季將超過60％。

展望2022年第一季，法人表示，因適逢農曆年節、工作天數較少，估計宏捷科單季營收調降幅度可能較大，將一如過往經驗步入傳統淡季，不過，預期客戶在農曆年後可望重啟拉貨，第二季需求回溫在望。

法人預期，宏捷科WiFi大客戶主晶片缺貨狀況在2022年第二季可望獲得改善，未來有機會受惠高通訂單加持，且Cat.1 PA需求維持每年30～40％的穩定成長，加上低軌道衛星相關產品在2022年有機會小量生產，光學雷達（LiDAR）領域也看好，並有中美晶在技術及訂單奧援，宏捷科2022年營運表現依然值得期待。