加拿大鵝（Canada Goose）拒絕退貨風波在中國越滾越大，昨天遭上海市消保委約談後，中國消費者協會今天直指這家羽絨服知名品牌對消費者設置不合理條款，涉嫌違背相關法律規定。

中國消費者協會官網2日發文指出，近日，有關加拿大鵝的消費維權事件持續引發社會關注。面對商標繡錯、縫線粗糙、表面衣料味道刺鼻等外觀可見品質問題，消費者先是遭遇「中國大陸店售貨品均不得退款」等歧視性「更換條款」，後又因被要求出具品質檢測證明而陷入維權僵局。

中消協引述中國「消費者權益保護法」以及「民法典」相關規定，直指加拿大鵝對消費者因產品品質問題主張權利設置各類不合理條款門檻，「涉嫌違背相關法律規定，侵害消費者合法權益」。

中消協表示，尊重消費者權利、保障消費者權益是經營者的應盡義務，它不僅應體現在營銷條款、協議、承諾、聲明中，更應落實到保證產品和服務品質、妥善處理消費者訴求的具體行動中。在這方面，「任何企業、任何品牌都沒有例外特權」。

中消協還揚言，若說一套做一套，動輒以大牌自居，擺傲嬌、秀優越、搞雙標、玩歧視，高高在上，店大欺客，必將失去消費者信任、被市場所拋棄。

加拿大鵝在全球多國均有30天內可退貨政策，但在中國只有網購享有7天無理由退貨，消費者在實體店面購買後均不得退貨。近日遭上海消費者投訴後，在中國引發強烈反彈，官媒紛紛發文痛批加拿大鵝搞雙重標準，歧視中國。

加拿大鵝拒絕退貨風波今天在中國越滾越大，上海市消費者權益保護委員會昨天約談加拿大鵝，要求對更換條款等相關問題提出明確答覆。

加拿大鵝今天中午提交後，上海市消保委下午發文直指加拿大鵝並未明確答覆，表示下週將再次約談，要求該公司針對退換貨政策、境內外規定不一、差別對待消費者等做出解釋。

綜合央視財經、每日經濟新聞報導，加拿大鵝2018年12月進軍中國大陸市場後，業績火紅。根據財報，今年第2季在中國大陸的直營通路銷售額年增高達85.9%。面對中國市場高漲的需求，這家品牌計劃不斷在中國增設門市，還大幅調高2022財年的業績預期。

財報發布後，加拿大鵝股價11月5日在美股大漲近20%，隨後一路震盪走高，11月16日創出新高53.64美元，總市值超過57億美元。

不過加拿大鵝股價隨後開始走下坡，尤其是近期中國退貨負面事件發酵後持續下跌，12月1日更重挫7.42%，收盤報41.28美元，最近10個交易日累計跌幅達22.23%，市值縮水13.2億美元。（編輯：楊昇儒/張淑伶）1101202