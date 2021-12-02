大陸商務部發言人束玨婷今（12／2）天在例行記者發布會上表示，中俄兩國經貿主管部門正在研究升級中俄投資協定的可行性，努力為雙邊投資合作提供更好的制度性安排。

今年以來，中俄貿易增勢強勁，前10個月貨物貿易額1156億美元，已超過去年全年規模，創下歷史新高。

據第一財經報導，束玨婷表示，中國商務部與俄方編制完成了《中俄貨物貿易和服務貿易高品質發展的路線圖》，為實現中俄雙邊貿易額2000億美元目標作出規劃。

束玨婷表示，雙方還商定促進跨境電商和服務貿易增長，提升便利化水準，擴大農產品准入，用好展會平台，繼續積極落實《中國與歐亞經濟聯盟經貿合作協定》。

今年前10個月，中方對俄直接投資同比增長39.1％。兩國經貿主管部門正在研究升級中俄投資協定的可行性，努力為雙邊投資合作提供更好的制度性安排。束玨婷表示，雙方在核能、航空、航太等領域的戰略性大專案合作積極推進，黑河公路橋已具備通車條件，同江鐵路橋鋪軌貫通。雙方簽署了《2021至2025年中俄衛星導航領域合作路線圖》，正積極商談國際月球科研站合作的政府間協定。

雙方商定加強政策、產業和專案對接，進一步深化能源礦產、農林開發、工業製造、資訊通信等領域上下游合作，推動互設機電等類型產業園區，提升基礎設施軟硬體聯通水準，促進產業鏈供應鏈深度融合。雙方還將積極採取措施，克服新冠肺炎疫情影響，努力保障跨境貨物運輸和口岸運行。