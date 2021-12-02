澳洲感染Omicron變種病毒的確診病例持續攀升，促使各州政府加強邊境管控措施，而醫療專家也正等待更多數據出爐，以研判Omicron帶來的危險程度。

澳洲人口最多的新南威爾斯州周四通報發現第七起Omicron感染病例，此人11月23日從卡達首都多哈飛抵澳洲、未曾去過非洲南部，研判是在機上遭到感染。

澳洲聯邦政府呼籲各州別急著恢復封鎖措施，以免對於經濟帶來衝擊，但醫學專家提醒大家仍應保持高度警戒，畢竟大家目前對此變種病毒所知不多。