大陸國務院副總理胡春華2日在北京主持召開外商投資企業座談會。胡春華強調，要加強和改善各項服務，積極回應外資企業關切，打造市場化、法治化、國際化的營商環境，支持外資企業在大陸更好投資興業。

新華社報導，胡春華指出，我們有信心在做好疫情防控的同時，達到經濟更好發展。外資企業積極應對疫情挑戰，在大陸生產經營整體保持穩定，對大陸投資進一步擴大，在疫情下達到新的發展。

胡春華強調，目前全球疫情形勢依然十分嚴峻，要採取確實措施，在確保防疫安全的同時，進一步優化人員入境「快捷通道」，促進國際物流暢通，幫助外資企業穩定供應鏈，做好各項防疫服務。要加強服務保障，優化審批服務，擴大用地、用電、用工等生產要素保障，進一步放寬外資市場准入、嚴格落實「非禁即入」，支持外資專案更好落實。

胡春華又指，要主動以國際高標準經貿規則為標準，打造更好的營商環境，做好營商環境創新試點工作。要充分發揮各類外資工作機制的作用，積極回應外資企業關切，幫助解決困難和問題。

來自美國、歐盟、英國、日本、韓國、沙烏地阿拉伯等國家和地區的20多家外商投資企業代表參加座談會。