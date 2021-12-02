為了解運動如何影響大腦細胞，進而降低罹患失智症的風險；美國加州大學舊金山分校記憶與衰老中心，針對逾100名老人年追蹤其晚年體能活動、認知功能，並在其死亡後就遺體進行神經病理學監測。結果發現，每天健走或騎自行車，就能讓大腦中引起發炎的小膠質細胞活化程度降低，進而減少大腦發炎與罹患失智症的風險。

這項研究已發表於2021年11月的《神經科學期刊》。文中指出，長期以來學界研究已證實，在中年時期維持良好的運動習慣可降低失智症的風險達40%；然而，為何體能活動可以影響大腦健康，目前研究所知仍舊甚少。

眾所周知，運動有助於身體健康，不但可以預防疾病，還能改善認知功能，維持理想體重，防止動脈形成硬化塊，而這恰好是血管型失智的關鍵原因。

為了解運動對細胞與分子機制產生的影響，說明體能活動與人體大腦膠質活躍程度的關係，研究團隊針對167名參與者進行追蹤研究。所有參與者死亡時的平均年齡為90歲，追蹤期起自1997年；其中，近3分之2的人(60%)去世時已罹患阿茲海默症。

在進行年度認知能力檢查之前，參與者須每天24小時配戴活動監測器，為期10天。一但參與者死亡，研究團隊便針對其遺體，測量大腦組織中小膠質細胞的活躍程度與阿茲海默症的關係。

結果發現，從事更多體能活動的參與者，導致大腦發炎的小膠質細胞活躍的程度往往也較低。其中，又以大腦額葉最底部的額下回受影響最為明顯，而額下回往往也是受阿茲海默症侵襲最為嚴重的大腦區域。

研究團隊還發現，對於已罹患嚴重阿茲海默症的人，體育活動對大腦發炎產生的影響更為明顯。

儘管研究中並沒有說明每日應進行多長的運動時間與多少運動量，才能最有效降低失智症的風險；但《每日郵報》引述醫師的建議，認為成年人每周可以從事至少150分鐘的中等強度運動，或75分鐘高強度有氧運動。

研究團隊解釋，小膠質細胞是大腦內部的常駐免疫細胞，能清除大腦中的外來入侵者；但小膠質細胞過於活躍卻會導致大腦發炎，造成神經元損傷並破壞大腦信號的傳遞，而運動有助於減少動物的小膠質細胞過於活躍。

研究團隊補充，這種運動帶來的好處雖然已在其他動物身上獲得證實，卻還沒在人類身上獲得證明。此次的研究就在證明人類運動也能獲得這樣的好處。

此外，過去研究已證實中年後規律的運動可降低失致風險達40%；但這項研究卻發現，如果晚年也鍛鍊身體，一樣能降低失智的風險。