2021進入倒數計時，債券ETF除息秀也將壓軸登場，共有21檔接力上演，群益AAA-A醫療債（00793B）、群益中國政金債（00765B）兩檔ETF年化配息率達6％以上，且多數債券ETF將於16日除息，領息日落在明年農曆過年前，讓投資人能提前先領到配息大紅包。據統計，12月ETF最新配息公告共有21檔即將配息，且清一色為債券型ETF。市場法人表示，對於希望投資能定期配息、或是打造固定現金的投資人來說，債券ETF是相當好且便利的投資工具，穩健型投資人不妨多利用。

若以年化配息率來看，排名前10大皆有3％以上水準，其中，群益AAA-A醫療債及群益中國政金債ETF年化配息率達6.02％、6.01％，分占冠、亞軍地位，中信高評級公司債ETF則以3.37％的化配息率排名第三。

群益AAA-A醫療債ETF為投資追蹤信用評等A級以上，且於醫療產業屬於大型且具代表性的國際龍頭企業所發行的長天期債券指數，涵蓋美國最大健康保險公司聯合健康(UNH)、Covid19疫苗龍頭企業輝瑞(Pfizer)、阿斯特捷利康(AZ)，以及嬌生、諾華、羅氏等。

群益中國政金債ETF受惠人行持續維持穩定貨幣政策、人民幣匯率穩定升值，且海外機構法人陸續匯入境內持有中國債券，推升淨值表現，並具備配息率佳、報酬穩定等優勢。

群益投信ETF及指數投資部專業副總張菁惠表示，在資產配置和固定息收需求的考量下，投資人除了可選擇月配息產品外，也能透過配置不同配息時程的債券ETF來打造月月領息的效果。

以季配息的債券ETF為例，因配息時間可再進一步分為1、4、7、10月，或2、5、8、11月，或3、6、9、12月等三種，投資人只需挑選三檔配息月份不同的季配息債券ETF，就相當於每月都可以有息收入袋。