台灣極限登山冒險實踐者曾格爾12月3日將赴國立體育大學「運動人文社會科學講堂in NTSU 」演講。（潘義祥提供／戴上容新北傳真）

台灣極限登山冒險實踐者曾格爾，在今年二十八歲時，創下全球首位女性秋攀世界第3高峰干城章嘉峰(8586公尺)的記錄，曾格爾12月3日受國立體育大學體育研究所長／台灣運動教育學會理事長／潘義祥教授邀請，其將在於赴國立體育大學「運動人文社會科學講堂in NTSU 」演講。

國立體育大學體育研究所長潘義祥指出，台灣極限登山冒險實踐者曾格爾，在今年二十八歲時，創下全球首位女性秋攀世界第3高峰干城章嘉峰(8586公尺)的記錄，稍早前也完成台灣第3位女性登頂聖母峰(8848公尺)，並完登世界第4高峰洛子峰(8516公尺)、世界第7高峰道拉吉里峰(8167公尺)、世界第8高峰馬納斯盧峰(8163公尺)，其也是台灣唯一完登五座八千公尺高山的女性極限登山者。

潘義祥說，曾格爾也在26歲時，完成走訪全球192個國家的壯舉，可謂是極具行動力的青年遠征典範。曾格爾也將於今年12月中旬動身巴基斯坦，挑戰世界第二高峰8611米喬戈里峰(K2峰)，K2峰是八千米高峰最難登頂高峰之一，攀登死亡率26.77％，曾格爾若完登，將打破女性冬攀K2峰的世界紀錄，其極限冒險挑戰之舉，就如同德國哲學家海德格所言--向死而生。

潘義祥說補充，曾格爾也正在挑戰最年輕女性攀登14座八千公尺高峰的世界紀錄，可謂是在極限登山冒險領域，把台灣推向全世界的年輕人。曾格爾受國立體育大學體育研究所邀請，將在12月3日於赴國立體育大學「運動人文社會科學講堂in NTSU 」演講，這應該是近期攀登K2峰前最後一場公開演講。

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