立委高嘉瑜遭受男友施暴，新北市長侯友宜2日在臉書有感而發表示，他要嚴正地告訴那些施暴的人「暴力從不被允許，親密關係暴力更不是私領域家務事，動手的時候，沒有理由、沒有藉口，你已經犯罪！」

侯友宜說，昨衛福部公布國內婦女遭親密關係暴力調查，指出受伴侶暴力終生盛行率為19.62％，這意味著台灣每五位婦女中，就有一人遭伴侶暴力以對；對許多女性而言，這是多麼沉痛的事實。「曾幾何時，另一半的臂彎不再是溫暖的避風港，而是她們經歷痛楚的煙硝戰場。」

侯友宜回憶，從警時曾在一個執勤夜裏遇見一位滿身傷痕的四旬婦人，緊抱不到十歲的女兒狼狽地到警局作筆錄。婦人長相清秀，小女孩更是可愛，但她們身上都帶著深深淺淺的瘀青與菸蒂燙過的傷疤。「回想」對受害者來說是備極煎熬的，她必須時空倒轉，重回一次煉獄現場。當婦人用盡力氣和眼淚訴說丈夫施暴過程，她紅腫的嘴唇仍不時發抖、滲著血，幾次滴落在小女孩青紫色的小手上，女孩哭得更大聲了，「警察先生怎麼辦，我媽媽今天又流血了。」

侯友宜說，小女孩傷心地告訴他，每次看見爸爸菸快抽完，她和媽媽要深呼吸好幾次才能不發抖，「爸爸說我們是菸灰缸，心情不好，我們就要伸出手腳，」女孩説她怕痛，可是更怕爸爸生氣。⋯婦人將女孩抱得更緊了，但自尊早已被暴力踐踏得支離破碎，不斷地喃喃自語「我總覺得天有絕人之路，置之死地而後，就是等待死去。⋯」那是他見過最絕望的臉龐。

侯友宜說，當時他強壓下對施暴者權力濫用的悲憤與不平，只盼著給她們力量。他堅定地告訴她們：絕不是這樣！這場悲劇的代價，不會也不該由妳們承擔！

侯友宜說，經手的家暴案件不在少數，深知每一道緊閉的家門背後，都可能交織著愛恨與不對等暴力，且每個個案錯綜複雜，糾結著感情、經濟、酒精毒品，甚至精神疾病；任職於刑事局時，他就同心與婦女團體催生推動，訂定出《家庭暴力防治法》，這部法律帶著使命，保障所有人最起碼的安全、最起碼免於恐懼和受虐的權利，哪裡有暴力發生，正義就必須在哪裡出現！

侯友宜說，他也知道親密關係暴力常涉及性別權力的不平等，自以為有權的一方，常會以言語、肢體、精神，甚至經濟等各式暴力，來控制另一方，非常需要鄰里發揮雞婆的精神，為他們伸出援手。擔任新北市長後，新北推動溫馨天使計畫，讓5000名里鄰長接受相關訓練，在第一時間發現高風險或受暴者進行通報；爾後社區藥局與基層診所醫師3000名也加入守護民眾行列；甚至串連四大便利超商店員，只要發現受虐風險兒童也都可以協助通報，在受暴者需要我們的時刻，及時進入家庭救援！

「作為警察，作為市長，作為一個追求正義的國民，我不能讓她們的眼淚白流！」侯友宜說，除呼籲里鄰強化合作、主動通報檢舉家暴者，也要向正處於相同景況而隱忍不敢發聲的所有女性們喊話、打氣：他知道這很艱難，但市長仍想請妳勇敢站出來，勇敢對外尋求協助，一旦妳選擇沈默容忍，暴力只會變本加厲，當沈默容忍也不再被感動時，連誇讚得不夠賣力也會成為一種罪過。

當妳受傷了，記得儘速報警、離開現場、就醫、聲請保護令，採取所有必要的法律行動後，請好好照顧自己。唯有如此才能算是真誠地善待自己，善待妳心愛的孩子「永遠要記得，面對耀武揚威的施暴者，妳沒有承受的義務。」

侯說，昨夜工作結束，雖滿身疲憊卻心情愉悅，因為他知道家中總有太太點著燈、準備杯溫開水等他回家。到家看見太太，心中無限感動，感謝她在青春正盛時，認同他這個從嘉義來的窮小子，一路扶持、結婚、生子，用盡了青春陪伴，也陪著他一起慢慢變老，在他眼中，她是人間菩薩，何德何能竟有幸認識她，所以想跟太太說聲「謝謝妳豐富了我的人生」。

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