中共中央政法委書記郭聲琨今在《人民日報》撰文題為《建設更高水平的平安中國（學習貫徹黨的19屆六中全會精神）》的文章。郭強調要堅持發展新時代「楓橋經驗」，深化「網格化」管理，也要掌握維護政治安全主動權，不斷提高社會治安動態防控力，防範、打擊敵對勢力滲透顛覆破壞活動等。

文章稱，要聚焦影響國家安全和社會穩定的突出問題，繃緊社會穩定和安全生產這根弦，並提高防範化解重大風險隱患的能力水平，要求牢牢掌握維護政治安全主動權，「嚴密防範、嚴厲打擊敵對勢力滲透顛覆破壞活動，深入開展反恐怖反分裂鬥爭，切實築牢維護國家安全的銅牆鐵壁」，並不斷提高「社會治安動態防控力」，確實加強安全生產風險隱患綜合治理。

郭聲琨透露，中國掃黑除惡取得歷史性成就，2018年至2020年，黨中央部署開展了為期3年的掃黑除惡專項鬥爭，在全國範圍搗破涉黑組織3644個，涉惡犯罪集團11675個，打掉的涉黑組織是前10年總和的1.28倍；而社會治安狀況處於歷史最好水平，而「最根本的在於習近平總書記領航掌舵。」

文章強調，要堅持和發展新時代「楓橋經驗」，促進社會安全穩定，並要加強基層基礎工作，深化「網格化」服務管理，努力將矛盾風險發現處置在萌芽狀態等。

「楓橋經驗」指的是1960年代初浙江寧波楓橋區創造的「發動群眾、對階級敵人加強專政」經驗。