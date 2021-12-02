近期豪宅市場不少外資、僑外資買方的身影，其中，境外法人購屋以塞席爾商紅岩投資以4.4億元、每坪208萬元，現金、無貸款買下「華固名鑄」15樓二戶手筆最大；僑外資則以雯科創業投資以3.3億元、每坪223萬元買下「西華富邦」35樓金額最高。

今年不少以境外法人身份購入豪宅，包括「華固天鑄」25樓由英屬維京群島商翔綾購入；英屬維京群島商君德買下「西華富邦」17樓；此外，「信義首席公館」23、24樓分別由英屬維京群島的三家公司，以約13.8億不貸款買下四戶。

根據內政部統計，今年前十月外國人（含外資法人）買國內不動產共1069棟、年增一成，近年平均每年外國自然人、法人取得國內不動產穩定約在1200～1300棟左右。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，近年豪宅市場有不少登記開曼群島、英屬維京群島、塞席爾商、薩摩亞商等境外法人公司買方，因為隱密性高，不受外匯管制，外資回台購置不動產，房地合一稅持有兩年內處分課45％，逾兩年為35％，雖然比本土法人比較嚴苛，不過可以減少資金直接用個人名義從海外回來衍生額外的稅務風險，過去成為不少海外台商，事業經營和資金調度的規劃之一。

市場還有不少僑外資公司購買豪宅交易，包括「頂禾園」、「帝景水花園5」、「敦南御所」、「碧湖畔」等，都可看到僑外資以現金買進豪宅、作資產配置的案例。

張旭嵐指出，僑外資為外國人或華僑投資人在本國所設立公司，雖然一樣有海外資金背景，由於在台灣是有合法登記的法人，購置不動產的房地合一稅，在今年修法後，兩年內同樣為45％，二到五年35％，逾五年則降至20％，在處分不動產時，有多一層長期持有的稅制優勢。