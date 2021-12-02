李柏樟辯稱自己遭林秉樞所騙，才會幫忙發文，還自爆是受到台南綠營重量級人士請託。(圖／王英豪攝)

林秉樞施暴高嘉瑜案越演越烈，本人也不斷遭起底黑歷史，甚至還委託台獨明星、太陽花青年李柏樟在PTT帶風向洗白自己，李柏樟遭踢爆後辯稱自己遭林所騙，才會幫忙發文，但有網友看完李的聲明後直呼根本自掘墳墓。

PTT帳號CrazyWinnie(沒品維尼)在八卦版接連發文「高嘉瑜家暴事件沒說到的幕後花絮」以及「馬文鈺喪禮鬧場 高嘉瑜本人報警抓人」，不但幫林秉樞說話，還意圖抹黑高嘉瑜與前任男友馬文鈺，但由於許多資訊除了林、高2人外根本無法取得，立刻遭鄉民質疑帳號背後操盤者就是林秉樞，事後更遭媒體踢爆帳號本尊就是台獨機關槍李柏樟。

根據《自由時報》報導，李柏樟坦言確實有受林秉樞所託，但強調自己是遭對方所騙，更稱林秉樞提供了高嘉瑜自白書，才會誤信因而幫忙發文，事後才知道自白書是高嘉瑜遭脅迫而寫下。

對此PTT名人「王桑」看到也忍不住回文「等等等」：林秉樞提供高嘉瑜自白書？自白書是被威脅寫出來？他表示這樣林秉樞除了施暴外，還可以多出偽造文書、恐嚇2條罪名，大酸「李柏璋你確定要這樣講？檢調可不是民進黨婦女部，這樣只是把事情弄更大耶」。

鄉民也傻眼：「有沒有越描越黑的八卦」、「別忘了他還說他有影片，這可以直接約談了」、「還自爆台南重量級人士」、「高嘉瑜跟馬文鈺最少可以告李柏璋加重誹謗」、「不重要，抗中保台優先」、「覺青網軍真的不意外」、「他意思是林秉樞強迫立委偽造文書嗎？」。