美國總統拜登主持的線上「民主峰會」將於12月9日至10日登場，邀請全世界110國家參與，中國未在受邀之列。中國外交部副部長樂玉成表示，民主峰會人為把世界各國分成三六九等，貼上「民主」和「非民主」標籤，對各國民主制度說三道四，指手畫腳，是假民主之名、行反民主之實。

樂玉成在出席「臨甲7號沙龍——中外學者談民主」高端對話會時指出，民主要想成功，必須深深根植於本國的土壤，讓本國人民滿意和幸福，而中國的全過程人民民主，不是少數人、利益集團的民主，而是多數人、全體人民的民主，不是搞「花架子」、形式上的民主。

他又說，民主制度不能是「飛來峰」，民主建設不需要「教師爺」，在這個世界上，從來不存在適用於一切國家的民主模式，更沒有十全十美、高人一等的民主制度。

樂玉成指出，個別國家打著民主旗號，歪曲民主要義，亂設民主標準，甚至把民主當成服務一己之私的政治工具，在世界上搞各種小圈子，製造分裂和對抗，顯然同民主背道而馳。

樂玉成說，當前，全球疫情與百年變局交織疊加，迫切需要國際社會齊心協力、合作應對，「個別國家以民主領袖自居召集什麽民主峰會，人為把世界各國分成三六九等，貼上民主和非民主標簽，對各國民主制度說三道四，指手畫腳，這是假民主之名、行反民主之實」，對國際社會團結合作沒有任何好處，對世界發展也不會有任何裨益。