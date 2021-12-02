2021台灣醫療科技展2日開幕，參展主題包括智慧醫院、醫材設備、精準檢測、生技新藥、健康科技、運動健康科技與食安健康等，超過800家國內外企業展出，是疫情中唯一規模成長的醫療展。蔡英文總統致詞時表示，政府將推出租稅優惠及鼓勵創新科技條例，帶動台灣大健康產業的發展。
台灣醫療科技展是全球首個橫跨醫療、電子資通訊、科技、生技製藥、醫材及健康產業的專業規模會展，除了展示台灣在醫學生技領域的雄厚實力，也開拓全球大健康產業的市場和商機，是亞太地區首屈一指的醫療科技展。
2021台灣醫療科技展2日開幕，參展主題包括智慧醫院、醫材設備、精準檢測、生技新藥、健康科技、運動健康科技與食安健康等，超過800家國內外企業展出，是疫情中唯一規模成長的醫療展。蔡英文總統致詞時表示，政府將推出租稅優惠及鼓勵創新科技條例，帶動台灣大健康產業的發展。
台灣醫療科技展是全球首個橫跨醫療、電子資通訊、科技、生技製藥、醫材及健康產業的專業規模會展，除了展示台灣在醫學生技領域的雄厚實力，也開拓全球大健康產業的市場和商機，是亞太地區首屈一指的醫療科技展。
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