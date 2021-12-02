2021台灣醫療科技展開幕，為亞太地區首屈一指的醫療科技展，蔡英文總統致詞時表示，政府將推出租稅優惠及鼓勵創新科技條例，帶動台灣大健康產業的發展。（范揚光攝）

2021台灣醫療科技展開幕，為亞太地區首屈一指的醫療科技展。圖為結合拳擊和踩踏運動的拳擊腳踏車。（范揚光攝）

2021台灣醫療科技展開幕，為亞太地區首屈一指的醫療科技展。圖為可用於協助病患復健的下肢助行器。（范揚光攝）

2021台灣醫療科技展開幕，為亞太地區首屈一指的醫療科技展。圖為手術顯微鏡，高解析影像顯示在右方螢幕中。（范揚光攝）

2021台灣醫療科技展開幕，為亞太地區首屈一指的醫療科技展。圖為整合5G傳輸技術的救護車，可將病患狀況即時回傳醫院。（范揚光攝）

2021台灣醫療科技展開幕，為亞太地區首屈一指的醫療科技展。圖為整合5G傳輸技術的穿戴裝置，可將手術影像即時回傳。（范揚光攝）

2021台灣醫療科技展開幕，為亞太地區首屈一指的醫療科技展，新光醫院副院長洪子仁（左）以「後疫情時代防疫與國際醫療發展」為題發表演講。（范揚光攝）

2021台灣醫療科技展開幕，為亞太地區首屈一指的醫療科技展，開展首日就吸引大批民眾前來參觀。（范揚光攝）

2021台灣醫療科技展2日開幕，參展主題包括智慧醫院、醫材設備、精準檢測、生技新藥、健康科技、運動健康科技與食安健康等，超過800家國內外企業展出，是疫情中唯一規模成長的醫療展。蔡英文總統致詞時表示，政府將推出租稅優惠及鼓勵創新科技條例，帶動台灣大健康產業的發展。

台灣醫療科技展是全球首個橫跨醫療、電子資通訊、科技、生技製藥、醫材及健康產業的專業規模會展，除了展示台灣在醫學生技領域的雄厚實力，也開拓全球大健康產業的市場和商機，是亞太地區首屈一指的醫療科技展。