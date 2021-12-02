耶誕樹旁四周布置五彩耶誕燈泡。（周麗蘭攝）

縣長張麗善與神父及牧師共同懸掛許願卡。（周麗蘭攝）

縣長張麗善穿著耶誕裝發糖果給小朋友們。（周麗蘭攝）

縣長張麗善率縣府一級主管，與天主教嘉義教區、基督長老教會嘉義中會一同點亮耶誕樹主燈。（周麗蘭攝）

雲林縣府連續6年在縣府廣場前布置耶誕樹，每年12月初點燈，洋溢愛與感恩的氛圍，吸引民眾攝影分享。今年的耶誕樹是粉紅色，今（2日）縣長張麗善率縣府一級主管，與天主教嘉義教區、基督長老教會嘉義中會一同點亮耶誕樹主燈，並掛上祈福卡片，祝福雲林縣民「平安喜樂」。

今天下午5點的耶誕點燈活動由雲林縣私立婦幼非營利幼兒園、雲林科技大學熱舞社、我要麥聲薩克斯風樂團表演中揭開序幕，神父、牧師們帶領現場民眾祝禱。

張麗善許下未來一年的新願望，耶穌基督帶給縣民平安喜樂，讓雲林縣的縣政更加順暢發展。她的許願卡寫著「雲林上場，平安吉祥，諸事順利，鄉親至上，以人為本，以民為尊，將心比心，推動善政」。

她表示，耶誕節等同中國人的新年一樣，東西文化融合，也成為台灣人的特殊節日，祝福大家耶誕節快樂，也仿效耶穌基督愛護世人的心，照顧周遭弱勢，發揚耶穌的溫暖與愛，使雲林成為溫馨有愛的幸福城市。

今年的耶誕樹是粉紅色、8米高的裝置，掛著大顆彩球，廣場四周布置五彩耶誕燈泡，預計擺放到明年1月10日。