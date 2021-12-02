We will be presenting at the @DubaiAirshow for the first time our brand new VIP cabin concept: EXPLORER. Visit our booth #1250 from November 14th-18th https://t.co/7SJ44qCfsn #keepyouflying pic.twitter.com/SRgE8vEkSp — Lufthansa Technik (@LHTechnik) November 11, 2021

美國「有線電視新聞網」（CNN）報導，雖然全球民航業在新冠肺炎（COVID-19）疫情中大受打擊，卻未對富豪專用的私人飛機造成影響；近期德國公司公開新型豪華客機概念圖，其中竟包括可開啟式的私人陽台等設計，單機價格則高達3.4億美元（約新台幣94.3億元）。

德國漢莎航空（Lufthansa）子公司漢莎技術（Lufthansa Technik）近期公開新型豪華客機「探險家」（Explorer）概念圖，其以空中巴士A330客機為基礎，在機身前段嵌入一個可開啟式的私人陽台（當然只能在降落後開啟），並配備4間雙人房、1間健身房和車庫，目的是讓富豪們能舒適地在2週內進行環遊世界之旅。

漢莎技術所展示的內部設備概念圖，還包括能在3.5萬英尺（約10668公尺）高空進行派對的迪斯可舞廳、私人酒吧等。但這並不是免費的，漢莎技術估計，光改裝就須花費1.1億美元（約新台幣30.5億元），而A330的單機成本則通常在2.3億美元（約新台幣63.8億元）以上；該公司VIP與特殊任務機業務主管提姆（Wieland Timm）承認，這將是一筆「非常大的投資」。

CNN指出，由於一般民航公司在新冠肺炎全球疫情期間難以運作，讓富豪們為避免行程受阻，轉而跳上私人飛機。如美國私人包機公司「FlyEliteJets」便表示，自新冠肺炎疫情爆發以來，該公司的預約量增長達150%；美國漢威航太（Honeywell Aerospace）也指出，該公司商務機的銷量持續增加，未來10年內將交付7400架新機，總價值高達2380億美元（約新台幣6.6兆元）。