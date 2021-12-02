1218公投》「重啟核四」說明會 黃士修對決苗博雅

「重啟核四」等四大公投將在12月18日登場，倒數16天！中選會今天（2日）舉辦第4場公投意見發表會，其中第17案「支持重啟」說明會舉行時間為晚間6時半至7時半，反方代表由社民黨台北市議員苗博雅代表。苗博雅表示，核四已經是一個徹底失敗的投資案，已經讓納稅人賠了快要3000億，如果不及時停損止血，反而要加碼投資的話，會造成我們的國庫、納稅人更大的損失。

苗博雅認為，核四絕對不可以同意，最根本原因就是從財政紀律的角度，核四已經是一個徹底失敗的投資案，已經讓納稅人賠了快要3000億，如果不及時停損止血，反而要加碼投資的話，會造成我們的國庫、納稅人更大的損失。

苗博雅質疑，核四公投提案人的黃士修的公投理由書講不清楚兩件最關鍵的事情︰第一、如果要續建核四，到底要投資多少錢？第二、如果要續建核四，那我們還要等多少時間，核四才能夠順利的發出第1度電，而且是安全的。

苗博雅指出，投資前要詳閱公開說明書，理由書裡面寫了核四已經完工，而且3年就可以商轉，這是事實嗎？核四根本就沒有完工啊，核四有兩個機組，二號機從來沒有完工過，還拆了1700個零件，裝在一號機上面。因為一號機雖然號稱已完工，但是它花了7年的時間，都沒有辦法通過原能會國家的安全試運轉測試的安全審查認證。

苗博雅表示，正方代表並沒有回答問題︰第一、核四續建到底需要多少錢？第二、核四續建到可以安全發電，到底需要多少時間？第三、核四這個投資案到底有什麼潛藏的風險，在跟納稅人要錢的時候，這些事情不是應該講清楚嗎？正方扯來扯去，就是不回答剛剛這些問題，所以連這麼基本的資訊都沒有的公投案，可以投「同意」嗎？