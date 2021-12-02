英國政府今晚表示，已向輝瑞藥廠／BNT公司（Pfizer-BioNTech）和莫德納公司（Moderna）增購1億1400萬劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，以加強未來2年的接種作業。

法新社報導，增購訂單包括6000萬劑莫德納疫苗以及5400萬劑輝瑞／BNT疫苗，由於Omicron病毒變異株出現，英國擴大施打追加劑的計畫。

英國在擴大施打對象並將第2劑和第3劑間隔時間減半為3個月後，訂定2個月內為18歲以上全體成人施打第3劑疫苗的目標。

英國衛生大臣賈維德（Sajid Javid）發表聲明說：「增購疫苗將加強英國的接種行動，目前英國各地已施打的第一、第二和追加劑疫苗超過了1億1500萬劑。」

英國目前有將近5100萬人接種過第一劑疫苗，占12歲以上人口近89%；逾4600萬人已接種兩劑，約1860萬人已施打追加劑。

英國衛生部宣布加購疫苗的同時也表示，英國仍致力於在2022年中之前，捐1億劑疫苗給「需要的國家」。