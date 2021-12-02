文藻大學的學生在Dcard論壇上貼出畢聯會的澄清聲明稿。（翻攝自Dcard論壇／石秀華高雄傳真）

高雄市文藻外語大學1名女大生驚傳挪用畢聯會186萬公款，整起事件在校園內傳開，有學生在網路論壇爆料，高度懷疑有其他內幕，校方則對外表示，「學校只能站在輔導立場，一個成年人該負起她的責任」；據了解，該名女大生已自行向警方報案，聲稱遭博弈網站詐騙，不得已挪用公款，案由警方和校方調查中。

文藻大學畢聯會在網路上發布公告澄清訊息，內容指出畢聯會女幹部不當挪用公款，其他幹部在事前完全不知情，直到11月29日被通知到派出所說明時，才得知186萬公款早已被人間蒸發。

另有文藻大學的學生在Dcard論壇上，貼出該名女大生挪用公款後畢聯會的澄清聲明稿，發文內容指很難想像其他幹部都不知情，光憑一個總務長不太可能搞掉100多萬，正常來說，出帳時會長一定要看過才可以，高度懷疑有其他內幕，該名發文的學生認為應該由指導單位和畢聯會要對全體畢業生負責，之後再慢慢對總務長求償，這樣畢業生的權利才不會受損。

校方則表示，近186萬元帳款是由畢聯會總務長保管，該筆經費做為該屆畢業生拍照、學士服租借、禮品用途，目前畢聯會已和女學生和家長達成共識，並協議訂立還款計畫，以確保應屆畢業生權益不受影響。

據了解，該名女大生於11月29日12分向三民二分局鼎金所報案，曾指稱，她在博弈網站遭遇詐騙，於是在11月17日起陸續匯出多筆共計170萬9000元的金額，警方立即依規定受理偵辦。

由於該名女大生在學校擔任大學社團幹部負責管理社團經費，挪用社團經費後，警方得知女大生所陳述之事後，為保護學生權益，才主動聯繫校方，並由校方通知學生家長到校，後續該名學生使用社團經費部分，由校方及學生家長協商處理相關事宜。