台南柳丁上市，今年因上半年乾旱，柳丁落果多、小果也多，約減產3成，東山區一家運銷合作社表示，目前產地收購價每公斤約有20元行情，較去年同期多了5元；台南市農業局為推廣在地柳丁，媒合連鎖飲料店購買台南柳丁製成水果飲料，民眾只要購買指定柳橙飲料可參加台南購物節抽獎，該連鎖店也表示，雖然原物料成本都漲了，柳橙類飲料目前沒有漲價計畫。

台南市柳營區農會理事長蔡坤成表示，今年柳營區柳丁結果狀況不佳，有的人結果量連去年的一半都不到，雖然目前產地收購價每公斤有20元行情，也不是近幾年最高，5年前即有每公斤25元行情，而且今年因量少價揚，農友能賺的也不多。六甲區農友方清泰表示，柳丁市場價格雖有比去年好，專攻宅配市場的果農卻不敢漲價，以免把客戶嚇跑。

農友表示，今年柳丁首波花結果率不佳，無水灌溉的坡地情況落果嚴重，有人掉到只剩3成；此外，今年第二波花開的也比往年多，雖然結果率也占2成，但第二波花果皮較厚、果汁較少，鮮果市場銷路不佳，往年晚花開得少，部分農友直接剪掉當肥料，今年晚花結果多，2月後還要再花一次人力採收。

柳營區農會總幹事陳右欣表示，為了幫農友銷售柳丁，農會每年都會收購協助販售，或是製成果汁再售，因為柳丁或果汁保存期短，農會也與廠商開發保存期較長的果汁，推出自有品牌，要搶攻餐廳果汁市場，12月的周末也都將在農會舉行市集促銷活動。

此外，日前傳出有飲料店家不堪柳丁漲價，柳橙飲料也調漲10元，與台南市政府合作「台南購物節x台南柳丁季」促銷的麻古茶坊連鎖飲料商表示，公司去年柳丁用量多達2400公噸，近半從台南採購，今年預計可採購3000公噸以上，雖然柳丁價格較去年高，會自行吸收成本，目前柳橙類飲料不會漲價，因為頻繁漲價對連鎖店家、對消費者也會造成困擾與反感。