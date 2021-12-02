Home＋中嘉寬頻新視波及家和有線電視在第11屆新北市金采獎中入圍6項拿下了3項大獎。（翻攝）

Home＋中嘉寬頻新視波及家和有線電視在第11屆新北市金采獎中入圍6項拿下了3項大獎。（翻攝）

新北有線電視盛會2021金采獎頒獎典禮1日晚上舉行，Home＋中嘉寬頻新視波及家和有線電視在12項大獎中入圍了其中6項，最後更拿下了公共議題參與奬、公用頻道經營獎及評審團特別獎等大獎。

一年一度的新北市金采獎頒獎典禮在新板希爾頓酒店登場，今年邁入第11屆，侯友宜市長也特地到場頒獎給得獎的有線電視從業人員，鼓勵他們用心製播的節目和新聞，侯市長表示，今年遇到疫情肆虐，在艱困的大環境中，不僅幫忙宣傳及參與好日子愛心大平台捐助，也提供頻道播放防疫相關的影片，像是為銀髮族製作的「防疫動健康」以及讓學生可以在家學習的「停課不停學」影片，每天直播防疫記者會，充份展現在地媒體的精神，很感謝所有業者的支持。

今年的金采獎總共有12個獎項，Home＋中嘉寬頻新視波及家和有線電視總共入圍了6項，包括「最佳新聞主播獎」、2個「公用頻道經營獎」、「最佳新聞節目獎」、「最佳新聞專題獎」以及新設立的「公共議題參與獎」。而由Home＋中嘉寬頻家和有線電視製作的「翻轉地方創生」節目順利拿下了公共議題參與獎，聯製中心主任沈菁華表示，這個節目是發掘在地從事創生的人才，希望透過報導他們的創業故事，凝聚地方文化傳承與社區再造，非常感謝評審團的肯定。

而在公用頻道經營獎的部份，則是由Home＋中嘉寬頻新視波及家和有線電視唯二入圍，成為兄弟鬩牆之戰，最後是由家和有線電視勝出，評審團表示，家和有線電視將公用頻道打造為「社區健康媒體平台」，並以「一年一主題」之亮點形式，推動多元化公共頻道議題，其多項推廣活動，吸引民眾廣泛參與與支持，對於新北市公用頻道有效推廣，提供相當程度之貢獻，值得肯定。

最後Home＋中嘉寬頻新視波則是拿下了本屆最大獎──評審團特別獎，新視波有線電視總經理徐雪玲表示，公司積極推動數位加值服務及努力創新，提升收視戶的滿意度，並且和社區友善互動，增加親和力，評審團認為在數位平台的多元與資訊爆炸的年代和環境，實屬不易，而能發揮社會企業服務理念，其精神令人感佩。

Home＋中嘉寬頻新視波及家和有線電視在第11屆新北市金采獎中入圍6項拿下了3項大獎，成績相當豐碩，家和有線電視董事長陳煥鵬表示，十分感謝新北市政府舉辦這樣的獎項，給予有線電視從業人員努力的目標，也感謝評審團對於Home＋中嘉寬頻集團在節目及地方各項工作上的肯定，讓辛苦打拚的第一線同仁得到更多鼓勵，未來公司也會持續投入優質節目製作以及在地關懷，讓有線電視成為在地的好厝邊。