PLATTS報導，國際原油震盪整理，遠東區五大泛用樹脂最新現貨報價漲跌互現。其中，HDPE、LLDPE在利差萎縮，廠商挺價氛圍支撐，連二週小幅反彈10美元；PVC、LDPE持平力守1450美元、1500美元高檔價位。

不過，其餘產品受制供給增加、需求趨緩影響 ，報價持續拉回整理；PP、PS下滑10美元、20美元，至於ABS及EVA則連袂下跌50美元，每噸2075美元、3095美元。

大陸上半年PE總產能約2530萬噸，20年及21年預估新增產能均為20％；PP總產能約2900萬噸，20年及21年預估新增產能約15％、30％。目前聚烯烴綜合利潤處低位，油製利潤偏低，PDH因能源問題導致丙烷上漲目前由曾經的明星利潤變為虧損。

廠商表示，受南非新變異病毒影響，國際油價出現劇烈調整，短期內塑化產品均有向下修正壓力。

其中，大陸近期聚烯烴庫存消化略顯不暢及檢修損失量減少的影響下，供應壓力略有增加，需求端表現變化不大，維持按需採購為主，聚烯烴仍處弱平衡局面，預計近期行情走勢跟隨成本端震盪為主。

大陸PP下游塑編企業採購逢低有跟進，但均按照訂單情況採購；另因冬奧會影響，中國政府決定2022年1月1日前關停河北、山東、河南、山西等地的部分重工企業，對北方地區PP下游需求產生一定利空影響。PE下游棚膜生產仍處旺季，企業開工多穩，地膜需求淡季。

此外，大陸PVC生產主以煤為原料的電石法為主，油價高低對PVC成本的直接影響較小。不過，目前大陸PVC開工負荷上升，而下游開工負荷下降，去庫存放緩導致PVC庫存大幅高於去年同期。在成本存在下跌預期，供應略有過剩，去庫存速度放緩，預估PVC維持區間趨緩震盪格局。