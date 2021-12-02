農政單位為達成永續農業的政策目標，近年在疫情及環境變遷的衝擊下，持續大力推動有機友善農業政策，鼓勵農民不使用便宜快速的化肥及農藥，改用友善環境的耕作方式並拓展多元行銷通路，將純淨土地所蘊育的豐盛農產品延續至餐桌。

農委會農糧署北區分署表示，今年輔導有限責任青綠緣蔬果運銷合作社，研發全台首款100％有機綜合蔬果汁，讓忙碌民眾能快速獲得有機蔬果滿滿營養精華，並攜手知名連鎖賣場家樂福推出「我台灣 我驕傲 有機週活動」，大力推廣「安心」、「溯源」、「永續」的國產有機蔬果。

農糧署北區分署長王安石指出，有機友善耕作生產過程不施用化學農藥、肥料及基改物質，農民以友善環境方式耕作，供應國人安全農產品並兼具「食安、農安、環安」之良善循環，截至今年11月底國內已有超過7千位從事有機友善耕作農戶，耕作面積約17000公頃，較105年時成長134％，而為達產銷平衡，也需鼓勵食品加工業者及消費者多選用優質的有機農產品。

生鮮農產品具不易保存的特性，為延長蔬果賞味期限，農糧署北區分署今年輔導青綠緣蔬果運銷合作社與久津實業股份有限公司合作研發全台第一款有機加工驗證的「100％有機綜合蔬果汁」，嚴選當季新鮮國產有機紅蘿蔔、有機百香果、有機芭樂及有機鳳梨等4種時令高纖蔬果，將蘊藏自大地的滿滿活力濃縮於一瓶，只須花10秒即可隨時補充維他命及纖維，讓忙碌無法吃足量蔬菜或是沒時間削水果的民眾也能顧及健康，均衡攝取營養。

北區分署說明，農糧署於2010年輔導家樂福成立Organic有機專櫃，在公部門及民間企業齊力倡導有機價值下，家樂福近年有機蔬果持續成長，目前已在整體生鮮業績佔比中達到32％，且持續推動「食物轉型計畫」已與全台灣200位以上有機農民契作200多種國產有機生鮮蔬果。