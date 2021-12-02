台東青農、十大傑出青年魏瑞廷設法找到新南向的人脈，對方隨即下訂1000箱、近7公噸的訂單，空運直送國外，也讓台東釋迦農露出許久不見的笑容。（魏瑞廷提供／蔡旻妤台東傳真）

中國大陸暫停台灣鳳梨釋迦進口，甫獲十大傑出青年的魏瑞廷設法找到新南向的人脈，對方隨即下訂1000箱、近7公噸的訂單，空運直送，讓台東釋迦農露出許久不見的笑容，農民除了感謝魏瑞廷大力協助，也直呼凌晨通宵包裝迄今「辛苦很值得」。

台東鳳梨釋迦外銷喜傳捷報，國外客戶要求空運新鮮直送，以保持最優良的品質。農民頂著眼圈、熬夜包裝第1批正空運送往東南亞市場的鳳梨釋迦。

「我是農民，我懂農民的辛苦」青農魏瑞廷不捨釋迦農一整年的心血苦無銷售管道，日前積極為鳳梨釋迦找尋通路與契機。皇天不負苦心人，終於在魏瑞廷新南向的銷售人脈中找到願意支持其對地方付出的理念，二話不說直接下訂1000箱，約近7公噸近百萬的訂單，終於讓陳姓釋迦農展露笑容。

農民說，台東鳳梨釋迦過去在外銷市場都頗受消費者喜愛，但由於以往市場集中在中國大陸，因此一旦政治因素影響，他們這些釋迦農就得擔心，所幸得到魏瑞廷的協助，能在鳳梨釋迦產季開始就先取得好的銷售佳績，盼這批銷往東南亞市場的鳳梨釋迦能受到消費者喜愛。

看到鳳梨釋迦能夠順利送出，魏瑞廷說，還是要感謝「米之谷團隊」，由於有過去外銷建立的人脈，才促成這次的鳳梨釋迦銷售東南亞市場的契機，因為米之谷在國際市場長久以來都是走優質精品化路線，買家們都非常信任，特別是這次榮獲國際青商會所舉辦的「全國十大傑出青年」殊榮，在協助銷售台東農特產品時更獲加分效果。

此外，在上個月的十大傑出青年論壇中，魏瑞廷也向台東縣長饒慶鈴保證，將會發揮自身影響力，一同協助地方農業發展，特別是近期外銷受到阻礙的鳳梨釋迦；他說，這次雖然只拿到近7公噸、1000箱的訂單，仍他深信這是一個好的開始，相信台灣農產一定能找到屬於自己的外銷管道