「The Chapter Café」推出豐盛無國界饗宴，共享聚首時光。（誠品行旅提供）

每逢12月鄰近耶誕節、跨年夜，正是三五好友、家人相約聚餐的歡樂氣氛，eslite hotel誠品行旅於充滿感恩的佳節時分，自12月24日至12月31日集結館內餐廳推出「跨閱耶誕饗宴」規劃午晚間套餐。

可飽覽信義區景致的In Between之間餐廳，為旅人獻上每位2380元＋10％的「樂閱耶誕跨年套餐」，含兩道前菜、湯品、主菜、餐後甜點與飲品，加價600元則可再享碳烤波士頓龍蝦半隻。精緻主菜則提供兩款料理，包含「美國頂級肋眼牛排│海大蝦│白酒海膽醬汁」，炙烤至表面焦香的美國Prime肋眼牛排口感軟嫩多汁，搭配口感彈牙的巨型海大蝦，再佐以日本赤海膽與白酒熬煮而成的醬汁，烘托濃郁香氣；另一道主菜「紐西蘭小羊排│石斑魚│香草芥末籽辣根醬汁」，則選用肉質細膩的紐西蘭小羊排，採肋脊部位去骨煎烤，襯上富含膠質、肉質滑嫩的龍虎石斑魚，唇齒間佈滿迷人餘韻。

環抱自然綠意的The Chapter Café無國界料理餐廳，則精采呈獻「喜閱耶誕跨年套餐」，每套1080元＋10％起，主菜除了提供四款海陸任選，更將配菜全面升級，提供旅人雙重的味覺體驗。

邁入年度尾聲的倒數時刻，In Between之間餐廳將熱力全開加碼推出「微醺閱樂│跨年夜」倒數派對，每人1800元，不僅可盡饗無國界開胃小食、無限暢飲紅白酒及氣泡酒，更特別邀請來自張惠妹旗下LIVE HOUSE的駐店樂團「A BAND」於現場演出。

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