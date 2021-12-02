台南牛肉料理聞名全國，善化過去有全台規模最大的牛隻交易場所「牛墟」，現在設有合格屠宰、提供新鮮國產溫體牛的台南肉品市場善化場，是台南牛肉湯的重要推手，為因應安南場遷場合併計畫，善化場2018年起新建牛隻屠宰線取代舊線，預計12月中完工，新屠宰線符合最新衛生法規，每小時屠宰量能也加倍。

台南肉品市場表示，舊牛隻屠宰線每小時可處理3頭牛，目前每月平均處理量約1050頭。新牛隻屠宰線完工後，舊牛隻屠宰線將改建為2條豬隻屠宰線，可因應安南場併場後屠宰量，預計2026年完工，屆時5條線同時上線，1條作為備用之需。

台南肉品市場屠宰線更新計畫斥資近兩億元，完工後將有1條新牛隻屠宰線、2條新豬隻屠宰線、4條舊豬隻屠宰線，新屠宰線將符合最新衛生法規，同時可增加屠宰量。

目前善化場每月待宰牛隻約為40隻，代收850元屠宰費，每小時可處理3頭牛，新線每小時可處理6頭牛；此外，善化場每月拍賣交易豬隻約500頭，2條屠宰線代宰量約380頭，未來新產線完工後，將視兩場合併後狀況調整屠宰線工作量。