嘉義縣政府勞工暨青年發展處主辦「2021年嘉義縣青年創新創意影展競賽」，並取名「金鷳獎」，今舉辦頒獎典禮。( 嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣政府勞工暨青年發展處主辦「2021年嘉義縣青年創新創意影展競賽」，並取名「金鷳獎」，今舉辦頒獎典禮。( 嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

首屆「金鷳獎」入圍作品20件，今頒獎典禮比照金馬、金鐘獎規格，讓入園者走紅地毯。( 嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

首屆「金鷳獎」入圍作品20件，今頒獎典禮比照金馬、金鐘獎規格，讓入園者走紅地毯。( 嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣政府勞工暨青年發展處主辦「2021年嘉義縣青年創新創意影展競賽」，並取名「金鷳獎」，首屆「金鷳獎」入圍作品20件，今頒獎典禮比照金馬、金鐘獎規格，讓入園者走紅地毯、背板前拍照，最後揭曉5件作品，評審直誇多數作品在水準之上，讓人看到許多嘉縣地方職人樸實自然的堅毅精神。

今「金鷳獎」共選出5件優秀作品，包括首獎、評審團獎、傑出創作獎、佳作及網路人氣獎，勞青處長陳奕翰表示，首屆金鷳獎作品相當多元精彩，作品呈現高水準拍攝技巧，期望為在地青年人搭建舞台，也讓外地青年透過本影展競賽參與，行銷嘉縣豐富的樣態、風土以及深厚人文內涵。

影展評審長導演洪馬克提及，今年他參與了30幾個影展評審，金鷳獎整體水準非常高，讓人看到許多地方職人樸實自然的堅毅精神，濃厚的情感讓觀影者深受感動，還說評選通常是從大量作品直接選出得獎者，但這次很意外，因作品品質優秀，反而是以刪去法選出得獎作者，誇很多作品都已達業界水準。

同樣參與評審的導演李彥旻指出，在地影展的評選標準，較不會著重在技術表現，技術不夠好沒關係，但也不能太偏差，最後出線的關鍵仍是以整體呈現、創意、題材掌握為主，以獲得評審團獎的《顏梅》為例，很難得看到地方製作有這麼自信滿滿的主角，非常驚艷，出乎意料。

嘉義縣長翁章梁分享，金鷳獎讓青年紀錄自己家鄉的故事，所有作品都非常優秀，用鏡頭訴說各個角落的故事，影像非常質樸、率真，自己最被《顏梅》的故事感動，非常有嘉義人的感覺，印象深刻。