人妻小安（化名）清晨5時許在桃園某汽車旅館外，獨自搭計程車前往苗栗某汽車旅館，途中她在後座睡著了，豈料等她再度睜開眼，赫然見到林姓運將整個人「騎」在她身上，對她強吻襲胸。苗栗地院審理後，依乘機猥褻罪，將林男判刑1年6月，可上訴。

根據判決書，小安於於偵查中證述，丈夫擔任DJ工作，2019年7月12日晚上由丈夫載她到桃園汽車旅館，期間有飲酒，因與丈夫吵架，對方便自行開車離去。她在汽車旅館外致電給丈夫，希望對方回來載她，但丈夫沒回應，於是她在路邊攔下一輛計程車，獨自搭車要回到她與丈夫下榻的苗栗某汽車旅館。

小安自述在後座滑手機滑到睡著，當她一睜開眼，赫然發現計程車司機騎在自己身上，連身的褲裙的上衣好像有被移動，褲管有稍微被撩起來，且計程車司機雙手各放在她頭部左右邊，身體整個罩住她。小安說司機看到她醒來被嚇到，企圖裝作沒事，跑回駕駛座，把車開到汽車旅館，而她被嚇到一路沒說話，也沒有用手機連絡其他人。

林姓運將否認犯行，辯稱當時小安清醒，並沒有強迫對方，更說小安同意用性交易抵1600元車資，才會到後座親吻對方。

不過，法官勘驗相關事證，不採信林男說詞，審酌後依乘機猥褻罪，將林男判刑1年6月，全案仍可上訴。