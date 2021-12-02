20年前台南市玉井區一家幼稚園舉辦熱鬧畢業典禮，小朋友坐禮車遊街。(鄭淑惠提供／劉秀芬台南傳真)

曾任台南市玉井區一家幼稚園園長的鄭淑惠，保留許多學校活動錄影帶，15年前一名家長想要拷貝小孩畢業典禮的影片留念，因無器材可用作罷，鄭淑惠將此事記在心裡，今年聽聞文化局舉辦影像修復工作坊，立刻報名參加，終於把20年前小朋友畢業活動影片轉成電子檔，也了卻一樁心願。

台南市政府文化局和台南藝術大學音像資料保存及展示中心合作「轉動的聲音2.0」計畫，辦理影像修復工作坊，搶救民間珍貴影像紀錄，去年舉辦12場有200多人參加；今年受疫情影響，雖然只有舉辦白河、東山、玉井3場，不少民眾得知後都是跨區參加。

今年最後一場工作坊日前於玉井山區舉行，學員來源十分多元，參加的有兄妹檔、夫妻檔，除了玉井當地民眾，有一位從市區趕來參加的學員是在台香港人，特地帶來90年代回港過年拍攝的影像，往年過年他都會回去與母親、家人團聚，近兩年因為疫情無法回香港，看見過去全家團聚的影像，格外感動。

另一對來自新營的夫妻檔學員，因喜歡旅行買下攝影機為旅程做紀錄，30年後再回首當時影像不禁感嘆，「往事只能回味」。還有一位學員帶來自己家族宗親會開會員大會的錄影帶，原本這些錄影帶放在宗祠桌上生灰塵，直到這次修復，他才得以重見當年會員大會盛況。

曾任幼稚園長的鄭淑惠，則帶來20年前小朋友畢業典禮影片，翔實記錄當年畢業典禮的盛況，當屆畢業典禮以舞會為主題，不僅為學童精心打扮，還讓小朋友坐禮車遊街，請攝影公司拍攝典禮過程。

影像修復後，工作坊也舉辦放映會，大家看到舊時影片，頓時回到記憶長廊，回味起舊時光。鄭淑惠說，這個活動實在非常有意義，不僅教會大家基礎修復方式，也提供轉檔機會，放映時大家看到玉井舊街景，也打開塵封的記憶，她最開心的事，就是終於能把影片檔案分享給當年參加畢業典禮的學生與家長。