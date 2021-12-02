中華郵政公司基於館藏資源分享理念，特於高雄車站旁之站前大樓2樓設立郵政博物館高雄館，服務南部地區民眾，並於12月2日上午舉辦開幕典禮。

開場表演由高雄市桃源區建山國小學童熱情有勁森巴鼓迎賓、嘹亮歡慶組曲，及樹德科技大學流行設計系學生創意設計郵票圖案元素服裝走秀活動揭開序幕，典禮由中華郵政公司董事長吳宏謀主持，高雄市政府副秘書長張家興及中華集郵團體聯合會名譽理事長陳友安等多位貴賓與會，共同為高雄館揭幕，見證郵政博物館歷史薪火南傳新頁。

高雄館除於常設展區，展出大龍、小龍、慈禧壽辰紀念、紅印花加蓋暫作郵票、臺灣郵票、郵政商票、獨虎郵票、飛雁加字郵票等早期經典珍郵外，並自開幕日起連續4日﹙12月2至5日﹚，特別展出集郵名家提供唯一存世、難得一見之珍郵珍封，值得蒞臨賞析。

此外，還有異材質與特殊印製郵票、早期郵政文物、光雕投影與環景劇場等多媒體互動體驗；並精心規劃「繽紛海洋郵票特展」，引領觀眾悠遊於婆娑的海洋世界，歡迎全家共遊，蒞臨參觀。