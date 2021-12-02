美國元宇宙平臺公司（Meta Platforms）表示，Facebook發現了主要源自中國的虛假訊息網絡的500多個Facebook和Instagram帳戶，這些帳號涉及使用假冒瑞士生物學家愛德華茲（Wilson Edwards）的名義進行宣傳，指控美國干預新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）溯源調查的說法。

綜合外媒報導，大陸網上曾盛傳一則以瑞士生物學家愛德華茲的研究指稱，美國向研究新冠溯源的世界衛生組織（WHO）科學家施壓，企圖把新冠疫情爆發責任歸咎於中國，世衛組織的病毒溯源工作已淪為美國的政治工具。

多家大陸主要媒體轉載了虛構人物Wilson Edwards在7月24日所發表的推文，不久後大陸網路即發現該帳號有假冒嫌疑，經向瑞士大使館查證，大使館正式答覆瑞士沒有這樣一位生物學家。(圖／網路）

多家大陸主要媒體轉載了這篇虛構人物在7月24日所發表的推文，不久後大陸網路即發現該帳號有假冒嫌疑，經向瑞士大使館查證，大使館正式答覆瑞士沒有這樣一位生物學家。網友們還追溯帳號過去發文歷史，認為帳號確為用於網路虛假宣傳的假帳號。

元宇宙平台公司在1日發表的報告中表示，瑞士駐北京大使館8月10日宣佈查無此人後，Facebook同日已展開調查並刪除這個虛假帳戶，此後又刪除524個Facebook帳戶、20個專頁、4個群組和86個Instagram帳戶。這種刪除帳戶的做法，也會連帶移除這些實體發布的內容。

Meta公司稱，這項社交媒體行動基本上沒有成功，其目標是美國和英國的英文受眾，以及台灣、香港和西藏的中文受眾。

Meta公司全球威脅破壞總監阿格拉諾維奇（David Agranovich）對《路透》表示：「我們可以把這些活動與在中國的個人聯繫起來，包括中國一間特定企業四川無聲資訊技術有限公司的員工，以及世界各地與中國國家基礎設施公司有關的某些人。」不過Meta表示，並無發現四川無聲資訊技術有限公司與中國政府之間的任何聯繫。