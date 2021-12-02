香港男星陶大宇從1983年起在TVB擔任演員，和他同期的同學個個是大咖，像是劉嘉玲、劉青雲、吳君如和藍潔瑛，之後他在電視劇裡的演出深受觀眾喜愛，還成為香港「師奶殺手」第一人；可惜陶大宇爆出偷吃港姐郭羨妮，形象崩壞婚姻也破局，58歲的他沒戲演靠著在大陸商演時魔性唱跳再爆紅，網傳比他拍戲酬勞還多好幾倍，找出事業第二春。

資深港星陶大宇出道38年，幾乎是香港民眾從小看到大的人物，雖然他不像演員訓練班一些大咖同期同學名聲享譽國際，但他光是在TVB出演的作品，就積攢超高知名度，更是香港第一代「師奶殺手」；陶大宇曾有一段婚姻，但他在2007年拍攝《學警出更》和港姐出身女星郭羨妮擦出愛的火花，導致7年婚悲劇收場，他的形象也墜落谷底。

之後陶大宇和郭羨妮戀情也維持不到1年，分手後甚至由愛生恨，女方捲入「四大蕩花」傳聞時，他也冷血地說，「一點都不意外」，拋棄糟糠妻又對前任落井下石的渣男行徑，讓陶大宇師奶殺手美名丟了，在香港演藝圈也徹底毀了，後來轉而到大陸接商演過活。

58歲的陶大宇近年都在大陸接商演，沒想到意外讓他找到事業第二春。(圖/ 摘自微博)

意外的是，58歲的陶大宇赴陸接零星商演，也讓他闖出一片天，不久前他在活動中翻唱劉德華〈倒轉地球〉，獨特有魔性的唱腔，加上洗腦的舞步，影片在網路上發酵，引起討論，更讓他人氣再度飆升，工作接不停。

而陶大宇在大陸獲得高人氣，近日也流出他接商演的酬勞，一場能有人民幣5萬元至10萬元不等（約新台幣20萬元至40萬元），而兩年代言費就有人民幣100萬元（約新台幣400萬元）；他超強吸金能力，也讓一些網友驚呼，這種賺錢方式比他拍港劇多不知道多少倍。