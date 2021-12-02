你是否有吃過被「加菜」的便當，一名網友表示，因為便當店快打烊了，老闆娘特地幫他加了很多菜，回到家便當快吃完的時候，咬到一個類似軟骨的東西，吐出來一看讓他嚇傻，因為從任何角度看都跟斷掉的手指沒兩樣，這時他腦海中立刻浮現出老闆娘幫他加菜時的笑容，照片曝光後嚇壞眾人，直呼好可怕！

一名網友在網路論壇《Dcard》表示，日前去常吃的便當店買飯，主菜選了蒜泥白肉，因為店家快打烊了，所以老闆娘特地幫他加了很多菜 ，還笑呵呵的說讓他吃飽一點，他當時也很開心，但是他回到家後，就在便當快吃完的時候，咬到一個類似軟骨的東西，吐出來一看，竟然像一根斷掉的手指，還有長長的指甲。

網友PO出便當裡的不明物，形容從任何角度看都跟斷掉的手指沒兩樣。(圖/截自Dcard)

有網友認為，照片中像指甲的部分應該是動物的軟骨，旁邊包覆的是肉。(圖/截自Dcard)

原PO說，他帶著懷疑的態度，還是把剩下的便當吃完了，他邊吃邊想「豬的手指應該不是長這樣吧？」這時老闆娘笑呵呵的臉又浮現在腦海中，他只好一直說服自己那是軟骨，想詢問大家這到底是什麼動物的手指？

照片曝光後讓眾人嚇傻，網友紛紛回應「這什麼⋯有夠恐怖」、「超級像手指的」、「怎麼看怎麼像真的手指，被滷到咪咪冒冒」、「太像了吧⋯好可怕」、「感覺好像是虎姑婆的指頭」、「這也太可怕了吧⋯」、「你為什麼還吃得下去啦」、「真佩服你能把便當吃完沒崩潰」、「不會是真的手指吧」、「我看到一定直接吐出來」、「這個要報警嗎？」

也有網友分析，照片中像指甲的部分應該是動物的軟骨，旁邊包覆的是肉，原PO後來又表示，把骨頭拿去洗後，硬把肉拔開，才讓他恐懼感消失，原來就是一根很長的軟骨罷了，讓他鬆了一口氣說「幸好不用去警察局一趟」。

原PO後來又補上照片釋疑，原來就是一根很長的軟骨。(圖/截自Dcard)

原PO後來把骨頭拿去洗，硬把肉拔開，才讓他恐懼感消失。(圖/截自Dcard)