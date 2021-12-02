北京市海淀區1名赴京人員，今天（12月2日）核酸檢測結果為陽性。經初步調查，該陽性人員常住哈爾濱市，11月26日與哈爾濱市確診病例在密閉空間有接觸，11月28日乘坐CZ2628航班從哈爾濱太平國際機場到達北京大興國際機場，在京暫住地為海淀區琨御府東區7號樓。

海淀區已在第一時間啟動應急響應，立即開展疫調排查，對相關人員活動涉及海淀區軌跡琨御府東區採取管控措施，啟動相關區域人員核酸檢測。

下一步，海淀區將加快疫調溯源和核酸檢測，快速排查風險人員，嚴格落實管控。

★上海新增2例新冠肺炎本土確診病例 一地被列為中風險地區

此外，據央視網報導，今天（12月2日）18時，上海舉行新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會，會上介紹，截至今天（12月2日）17時，上海市新增2例新冠肺炎本土確診病例。

上海市、區疫情防控應急處置機制立即啟動，全面開展流行病學調查、相關人員排查、採樣檢測和隔離管控，落實相關場所及環境終末消毒等防疫措施。這2例病例均已轉運至上海市公共衞生臨床中心隔離治療，目前病情穩定。

上海市衞健委正在開展流行病學調查、溯源和防控管理等工作，截至目前，暫未發現與此前的疫情有關聯。

根據國務院聯防聯控機制有關要求，經市新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦公室研究決定，將浦東新區花木街道牡丹路186弄小區列為中風險地區，上海市其他區域風險等級不變。